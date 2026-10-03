Gece yarısı cam atölyesinden 800 bin liralık altın ve ağır testere makinesi çalındı

Olayın gelişimi:

Olay, 2 Eylül tarihinde, saat 04.30 sıralarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir cam atölyesine giren yüzü maskeli şahsın, kapı kilidini zorlamadan ve kapıya zarar vermeden açtığı belirtildi. İşletme içinde bulunan kasadan ve çalışma alanındaki malzemelerden toplamda yaklaşık 800 bin lira değerinde altın, nakit ve hırdavat malzemeleri ile kilolarca ağırlıktaki testere makinesinin çalındığı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

İşletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin elinde malzemelerle sokağa çıktığı ve birden fazla kez atölyeye girip çıktığı görülüyor. Görüntülerde şahsın malzemeleri taşıdığı, bazı parçaları söktüğü ve çıktığı anlar net şekilde yer alıyor. Kapının zorlanmadan açılması ve kasanın hedef alınarak paranın alınıp, bilgisayar, telefon ve araç anahtarlarına dokunulmaması, olayın planlı ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiği kuşkusunu doğurdu.

İşletme sahibinin ifadeleri:

Atölye sahibi Kemal Yalçın, olay sonrası yaptığı açıklamada, "15 yıldır Avcılar’da bulunan camcı dükkanımızı akşam kapattık. Sabah geldiğimizde, kilidin olmadığını gördük. İçeri girdiğimizde kasamızın patlatıldığını gördük. İçerisinde dolar, altın ve nakit paralar vardı" diyerek zararın büyüklüğüne dikkat çekti. Yalçın, tezgahların sökülerek makinelerin ve şarjlı matkapların götürüldüğünü, toplam kayıplarının "700 - 800 bin liralık" olduğunu ifade etti.

Yalçın ayrıca, "Burada bilgisayar, telefonlar, arabanın anahtarları var. Onlara dokunmamışlar. Sadece kasadaki yüklü miktardaki paralarımızı ve aletlerimizi götürmüşler" diyerek seçici bir hedefleme yapıldığını söyledi. Kasanın sökülmesinin zor olduğuna değinerek, "Biz sökmeye kalksak 15 dakikamızı alır. Bu alışmış ya da buraları bilen biridir" değerlendirmesinde bulundu.

Polis çalışması ve olası yönelimler:

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Görüntülerde maske takılı olması ve kasanın ile aletlerin hedef alınması, soruşturmanın içerden veya bölgeyi iyi tanıyan bir kişi yönünde yoğunlaşmasına neden oldu. Yetkililer, güvenlik kameraları ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleriyle şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve çalınan malzemelerin bulunması için titiz bir inceleme yürüttüklerini bildirdi.

İşletme sahibi resmi suç duyurusunda bulundu; polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Avcılar'da 800 bin liralık hırsızlık: Altın ve kilolarca ağırlıktaki testere makinesini çaldı