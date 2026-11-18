Cop31'de sürdürülebilir kuaför ücretsiz hizmetle delegelerin yüzünü güldürdü

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'de kurulan sürdürülebilir odaklı kuaför, yerli ve yabancı katılımcıların dikkatini çekiyor. Alanda sunulan ücretsiz saç kesimi ve bakım hizmeti, randevu sistemiyle çalışıyor ve toplantılar arasında katılımcıların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Sürdürülebilir ürün ve uygulamalar:

Stantta kullanılan ambalajlar yüzde 85'e kadar geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor ve yeniden doldurulabilir şekilde tasarlanmış. Su tasarrufu amacıyla tercih edilen Gjosa duş başlıkları ile salon uygulamalarında yüzde 69'a kadar su tasarrufu hedefleniyor. Saç kurutma işleminde ise diğer makinelerle kıyaslandığında yüzde 14 daha az elektrik tüketen AirLight Pro cihazı kullanılıyor. Projenin sahadaki uygulamasında L’Oréal Professionnel ve Kadir Alkan iş birliği yer alıyor.

Kuaför ekibi, bu ürün ve uygulamaları tanıtarak, sürdürülebilir salon işletmeciliğinin küçük ama etkili adımlarını ziyaretçilere göstermeyi amaçlıyor. Randevu sistemi ve kısa bakım seansları, katılımcıların oturum programlarıyla uyumlu çalışacak şekilde planlandı.

Delegelerden olumlu tepkiler:

Hizmeti deneyimleyen delegeler memnuniyetlerini dile getiriyor. Heather Grayson West, "Bence harika, her yıl burada olmalı. Enerji verimliliği sağlayan yeni ürünleri deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel" derken, Kameron Jashawn Walton ise "Bu gerçekten harika bir hizmet. İnsanlar boş zamanlarında, toplantılar ve oturumlar arasında saçlarını yaptırabiliyor. Buraya katılan herkese kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. İsveç'ten gelen Lars da hizmetin, katılımcılar için "mola vermek ve yeniden enerji toplamak için harika bir fırsat" olduğunu ve bunun Türk misafirperverliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kuaförün sunduğu bu ücretsiz hizmet, özellikle yabancı delegeler arasında şaşkınlık ve memnuniyet karışımı tepkiler uyandırıyor; birçok ziyaretçi hizmetin ücretsiz olduğunu duyduğunda gülümsüyor.

Yerel ekip ve amaç:

Kuaförde görev yapan Tuğçe Çakır sürdürülebilirlik hedeflerini anlatırken, "Burada bulunma amaçlarımızdan biri, yüzde 85’e kadar geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ve yeniden doldurulabilen ambalajlarımızı tanıtmak. Bunun yanı sıra salonlarımızda yüzde 69’a kadar su tasarrufu sağlayan Gjosa duş başlıklarını kullanıyoruz. Saç kurutma işlemlerinde ise diğer saç kurutma makinelerine kıyasla yüzde 14 daha az elektrik tüketen AirLight Pro cihazını tercih ediyoruz. L’Oréal Professionnel ve Kadir Alkan iş birliğiyle burada bulunuyoruz. Amacımız, sürdürülebilirlik kapsamında salonlarımızda kullandığımız bu ürünleri ve uygulamaları tanıtmak. İlerleyen süreçte hayata geçirmeyi planladığımız başka projelerimiz de var. Aynı zamanda Türk kuaförlüğünü yabancı misafirlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Burada ziyaretçilerimize ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi.

Berber Ahmet Kayar ise hizmetin nasıl ücretsiz sağlandığına dair sık sorular aldıklarını belirterek, "Bizim için çok güzel bir deneyim oluyor. Ziyaretçilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Birçoğu böyle bir hizmetle ilk kez karşılaştığını ve çok şaşırdığını söylüyor. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek bizi de sevindiriyor. Burada farklı ülkelerden gelen misafirlerimize Türk kültürünü de tanıtma fırsatı buluyoruz. Kendilerine Türk kahvesi ikram ediyor, Türk tıraşı ve anatomik saç kesimi yapıyoruz. Misafirlerimizin memnun ayrılması bizi de mutlu ediyor" dedi.

Alanın sürdürülebilir uygulamaları ve ücretsiz hizmet yaklaşımı, COP31 katılımcıları arasında olumlu bir mesaj bırakıyor: hem iklim odaklı çözümler tanıtılıyor hem de iklim toplantısı temposunda kısa molalar veren delegelere pratik, çevreye duyarlı hizmetler sunuluyor.

ANTALYA'DA DEVAM EDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA MAVİ BÖLGE'DE HİZMET VEREN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI KUAFÖR, YERLİ VE YABANCI KATILIMCILARIN İLGİ ODAĞI OLDU.