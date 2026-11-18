Adrasan açıklarında tekne turunda beklenmedik anlar:

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarında düzenlenen bir tekne turu, yolcuların denizde gördükleri siyah cisimle farklı bir boyuta taşındı. Sulu Ada yakınlarında ilerleyen tur teknesindeki misafirler, başlangıçta ne olduğunu anlayamadıkları cismin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti. Cismin havaya su püskürtmeye başlamasıyla birlikte bölgedekiler bunun bir balina olduğunu fark etti ve kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

gözlem ve kayıt anı:

Tura katılanların ve bölgedeki balıkçıların dikkatini çeken cismin önce deniz altı zannedildiği, ardından çıkan su püskürtüsüyle balina olduğu anlaşıldı. Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi başkanı Deniz Şeşen, olayı geçtiğimiz pazar günü müşterileriyle birlikte Sulu Ada'ya yat turu yaparken yaşadıklarını anlattı. Şeşen, gördükleri siyah cismin önce deniz altı sanıldığını, balıkçılardan yardım istediklerini ve su püskürtmesiyle balina olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

kısa süren karşılaşma ve etkileri:

Gözlemin ardından balina kısa süre içinde gözlerden kayboldu. Yolcuların kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve bölgedeki tekne turlarına katılanlar için unutulmaz bir anı olarak kayda geçti. Olayda herhangi bir zarar veya tehlike bildirilmedi; ziyaretçiler bu tür karşılaşmaların doğa ile doğrudan temasın nadir ve beklenmedik örnekleri olduğunu vurguladı.

Tekne turuna çıkanlar balinayı görünce neye uğradığını şaşırdı