Çalışmanın kapsamı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım şartlarını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarında önemli bir aşamayı tamamladı. Silvan ile Hazro ilçelerini birbirine bağlayan 20,3 kilometrelik Çardak grup yolunda birinci ve ikinci kat asfalt sathi kaplama uygulaması tamamlandı.

Güzergah, Silvan ilçesinin Çardak, Eskiköy, Susuz, Gündüz, Üçbasamak, Otluk ve Karahacı mahalleleri ile Hazro ilçesinin Bayırdüzü ve Yazgı mahallelerine ulaşımı sağlıyor. Yenileme çalışmalarıyla birlikte yolun dayanıklılığı ve sürüş konforu artırılırken, kırsal kesimdeki ulaşım sürekliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ergani'deki çalışmaların durumu:

Ergani ilçesinden geçen İncehıdır grup yolunda da sathi kaplama çalışmaları sürüyor. Toplam 20 kilometre uzunluğundaki güzergahta ekipler, 15 kilometrelik bölümde birinci ve ikinci kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı; kalan 5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar devam ediyor.

Projenin bu etapları, bölgedeki mahalleler arası bağlantıların güçlendirilmesine ve tarım-hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerin yollarla daha sağlıklı ilişkilendirilmesine katkı sağlıyor. Yetkililer, tamamlanan ve devam eden çalışmaların kırsal ulaşımda verimliliği artıracağını vurguluyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SİLVAN İLE HAZRO’YU BİRBİRİNE BAĞLAYAN 20,3 KİLOMETRELİK ÇARDAK GRUP YOLU’NDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. ERGANİ’DEKİ İNCEHIDIR GRUP YOLU’NUN 15 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANIRKEN, KALAN 5 KİLOMETREDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.