Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1641 +0,04%
Bist 13.968,78 -1,88%
Altın Gram 6.746,50 -0,86%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 102,29 +1,29%
--°

Çorum belediyesi karate takımı Ankara'da lig liderliğini perçinledi

Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'daki Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. etapta 18 altın, 8 gümüş ve 6 bronz kazanarak genel klasmanda şampiyon oldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum belediyesi karate takımı Ankara'da lig liderliğini perçinledi

turnuva performansı:

Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, 12-13 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda dikkat çekici bir sonuç aldı. Organizasyona 43 kulüpten 663 sporcu katılırken, Çorum ekibi turnuvayı toplam 32 madalya ile tamamladı.

madalya dağılımı ve klasman:

Takımın madalya tablosu 18 altın, 8 gümüş ve 6 bronz şeklinde oluştu. Bu sonuçlar, Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nü genel klasmanda zirveye taşıdı ve Türkiye Yıldızlar Karate Ligi'ndeki şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

başarıya dair değerlendirme:

Elde edilen derece ve madalya sayısı, takımın ligdeki hedeflerine ulaşma yönündeki momentumunu artırdı ve kulübün genç sporcularının üst düzey performansını gözler önüne serdi.

ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE TAKIMI, ANKARA’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİGİ 2....

ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE TAKIMI, ANKARA’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİGİ 2. ETAP MÜSABAKALARI’NDA 32 MADALYA KAZANARAK GENEL KLASMANDA ŞAMPİYON OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunspor'dan 'bu şehrin çocukları' kampanyası kapsamında ilkokulda defter dağı...
images

Gaziantep'in sporcuları uluslararası arenada madalya koleksiyonu oluşturdu
images

Mudanya’da minik yüzücüler 12 Eylül anısına kürsüye çıktı
images

Merkezefendi kış spor okulları 14 branşta 20 tesiste kayıtları açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya suyu için sektörler arası eylem planı hazırlanıyor

Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

Aile tartışması cinayetle bitti: genç sanık hakim karşısında

Çameli Elmalı yolunda kapsamlı yenileme: güvenli ulaşım hedefi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi