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Erzincanlı gençler Kars'ta kürsüye çıkarak 13 madalya elde etti

Değer Erzincan projesiyle yetişen karateciler, Kars'taki Türkiye Yıldızlar Ligi 2. etapta 4 altın, 1 gümüş ve 8 bronzla toplam 13 madalya elde etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzincanlı gençler Kars'ta kürsüye çıkarak 13 madalya elde etti

Kars'ta düzenlenen yarışmada erzincanlı sporcular öne çıktı:

Erzincanlı sporcular, Kars'ta gerçekleştirilen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 2. Etap Müsabakalarında toplam 4 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Sporcular, "Değer Erzincan" projesi kapsamında farklı yaş ve sıkletlerde mücadele etti.

Türkiye birincileri:

Organizasyonda Türkiye birinciliğine yükselen sporcular şunlar oldu: Hayrunnisa Eren (11 yaş, 32 kilo), Elif Sude Selçuk (11 yaş, 35 kilo), Miraç Alp Korkmaz (11 yaş, 38 kilo) ve Enes Talha Öğütçü (12 yaş, 52 kilo). Bu sonuçlar, Erzincanlı gençlerin alt yaş kategorilerinde öne çıktığını gösterdi.

ikincilik ve üçüncülükler:

Türkiye ikinciliğini Çağan Bağcı (11 yaş, 45 kilo) elde ederken, Türkiye üçüncüsü olan sporcular arasında Seher Nur Akdemir (9 yaş, 26 kilo), Elif Buğlem Dinç (11 yaş, 32 kilo), Cihangir Karakaya (11 yaş, 42 kilo), Yiğit Emre Eryılmaz (11 yaş, 45 kilo), Osman Ayhan (11 yaş, 52 kilo), Arda Mehmet Özdal (12 yaş, 40 kilo), Zeynep Miray Bingöl (13 yaş, 44 kilo) ve Yusuf Ayaz Gülsever (13 yaş, 45 kilo) yer aldı.

sonuçların değerlendirilmesi:

Genç yaş gruplarındaki bu başarı, ilçede yürütülen çalışma programlarının ve Değer Erzincan projesinin sonuç vermeye başladığını işaret ediyor. Farklı yaş ve sıkletlerde elde edilen madalyalar, takımın derinliğini ve gelecekteki turnuvalar için umut vadeden bir tabloyu ortaya koyuyor.

ERZİNCANLI KARATECİLERDEN TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ’NDE 13 MADALYA

ERZİNCANLI KARATECİLERDEN TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ’NDE 13 MADALYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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