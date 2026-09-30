Yaralı geyiğin yardımına koşan aile trafikte tehlikeyi önledi

Olay ve müdahale:

Samsun'dan Amasya'ya seyir halinde olan Ömer Karagözoğlu, Samsun-Ankara kara yolu Toptepe mevkisi yakınlarında yol üzerinde yaralı bir geyiği fark etti. Aracını güvenli bir şekilde yol kenarına çeken Karagözoğlu, ailesiyle birlikte hayvanın yanına giderek durumu yetkililere bildirdi.

Güvenli geçiş ve görüntüler:

Ailesiyle birlikte geyiğin trafikte daha fazla tehlike yaşamaması için müdahale eden Karagözoğlu, hayvanın yolun karşısına geçirilmesini sağladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve kazaya dönüşebilecek bir durumun önlendiği gözlendi.

Olayda öncelik hem hayvanın hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğinin sağlanmasıydı. Karagözoğlu ailesinin hızlı ve dikkatli tutumu, olası bir kazanın önüne geçti ve yetkililerin olay yerine yönlendirilmesine imkan tanıdı.

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