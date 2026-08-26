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Jandarma Afyonkarahisar’da zafer haftasını müzikle taçlandırdı

Büyük Taarruz Zafer Haftası kapsamında Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda sahne alan Jandarma Bandosu, güçlü repertuarı ve coşkulu performansıyla beğeni topladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Jandarma Afyonkarahisar’da zafer haftasını müzikle taçlandırdı

Jandarma bandosunun afyonkarahisar konseri:

Büyük Taarruz Zafer Haftası kapsamında Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda sahneye çıkan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve protokol üyeleri de katıldı. Konser, törenlerle başlayan programa kültürel bir boyut ekleyerek kent merkezinde yoğun ilgi gördü.

repertuvar ve sahne performansı:

Kökleri 1932 yılına dayanan topluluk, geniş bir repertuvarla sahnedeydi ve sergilediği disiplinli performansla dikkat çekti. Konser boyunca yerli marşlardan duyarlı düzenlemelere uzanan eserler seslendirildi. Özellikle Çırpınırdı Karadeniz yorumuyla izleyenlerden büyük beğeni alan bando, eserin ardından uzun süre ayakta alkışlandı.

etkinliğin yankıları ve anlamı:

Program, Büyük Taarruzun 104. yıl dönümüne denk gelen kutlamaların coşkusunu yükseltti ve vatandaşların hafızasında tören havasını pekiştirdi. Bando konseri, askeri müziğin törenlerdeki rolünü ve toplumdaki birleştirici etkisini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, etkinliği hem estetik hem de duygusal açıdan başarılı buldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun Afyonkarahisar programı, kentteki Zafer Haftası etkinliklerine önemli bir kültürel zenginlik kattı ve anma günlerinin sadece resmi törenlerden ibaret olmadığını hatırlattı. Topluluğun sahne disiplini ve seçkin repertuvarı, konseri izleyenler tarafından takdir edildi.

BÜYÜK TAARRUZ ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE AFYONKARAHİSAR’DA SAHNE ALAN JANDARMA GENEL...

BÜYÜK TAARRUZ ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE AFYONKARAHİSAR’DA SAHNE ALAN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BANDOSU, SERGİLEDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSLA İZLEYENLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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