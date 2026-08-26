Deniz Uyanık finaller için vnl şampiyonluğu ve Avrupa finali hedefliyor

Deniz Uyanık'ın maç sonrası değerlendirmesi:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşan oyunculardan Deniz Uyanık, performansının bir önceki karşılaşmaya göre daha iyi olduğunu ve sahada kendisini daha rahat hissettiğini söyledi.

maç performansı ve takım atmosferi:

Uyanık, heyecanının bir önceki maça oranla azaldığını belirterek, "Daha iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, takım içindeki desteğin kendisi için önemli olduğunu vurguladı: "Arkadaşlarım desteklerini benden esirgemediler. Antrenörlerime de teşekkür ediyorum." Ayrıca takımın içinde oluşan atmosferin olumlu etkisine dikkat çekti ve ilk sayıdan son sayıya kadar mücadele ettiklerini aktardı.

gelecek hedefler ve duygu:

Macaristan maçına kıyasla bu müsabakanın daha zorlu olduğunu ancak daha iyi oynadıklarını söyleyen Uyanık, zaferin kendileri için moral kaynağı olduğunu belirtti. Sözlerini umutla sürdürerek, "Umarım gelecek maçı da kazanırız. Finaller için çok heyecanlıyım" dedi ve kişisel hedefini paylaştı: "VNL’de şampiyon olup Avrupa’da final oynamak benim için çok büyük bir şey." Bu açıklama, oyuncunun hem turnuvadaki hem de uluslararası arenadaki iddiasını özetliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Deniz Uyanık, "Umarım gelecek maçı da kazanırız. Finaller için çok heyecanlıyım. VNL'de şampiyon olup Avrupa’da final oynamak benim için çok büyük bir şey" dedi.