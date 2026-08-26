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Sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı: iki kişi yaralandı

Uşak'ta İ.Ş. yönetimindeki 45 TG 482 plakalı otomobil İstiklal Caddesi'nde refüje çıktı; sürücü ile eşi K.Ş. 112 ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, durumları iyi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:43

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 22:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı: iki kişi yaralandı

Olayın oluşu:

Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İ.Ş. (49) yönetimindeki 45 TG 482 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Kazada yaralanan sürücü İ.Ş. ile eşi K.Ş. (41), 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve inceleme:

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, olayın sürücünün hakimiyet kaybetmesi sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

UŞAK’TA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLDE BULUNAN...

UŞAK’TA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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