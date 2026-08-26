Elif Şahin: 3-1'lik galibiyetten memnun

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Elif Şahin, hem takımın performansına hem de kendi sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

maçın ardından:

Elif, "Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Şahin, takımın turnuvada 4'te 4 yapmasına dair olarak "Şu ana kadar iyi gidiyoruz, inşallah böyle gitmeye devam ederiz" dedi ve grup maçlarının sonlarına geldiklerini vurguladı.

omuz durumu ve polonya maçı:

Basın açıklamasına omzuna yapılan buz uygulamasıyla katılan Elif, sağlık durumuyla ilgili olarak "Omzumda bir sakatlık yok, her şey yolunda" dedi. Oyuncu, 28 Ağustos Cuma günü oynanacak Polonya maçına ilişkin değerlendirmesinde Polonya'nın Almanya'ya benzediğini belirterek "Bana göre Almanya’ya çok benzeyen bir takım. Aynı maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye, grup aşamasında üst üste galibiyetler alarak ilerlerken gözler 28 Ağustos'taki Polonya sınavına çevrildi. Elif Şahin'in açıklamaları, takımın hem moral hem de hazırlık açısından olumlu bir görüntü sergilediğini ortaya koydu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Elif Şahin, grup maçlarının sonlarına doğru geldiklerini belirterek, "Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz" dedi.