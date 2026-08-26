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Eylül Akarçeşme Yatgın: ikinci şampiyonluğa adım adım

Libero Eylül Akarçeşme Yatgın, Almanya karşısında bir setin konsantrasyon eksikliği yüzünden kaybedildiğini belirtti; hedefleri ikinci şampiyonluk.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eylül Akarçeşme Yatgın: ikinci şampiyonluğa adım adım

Eylül Akarçeşme Yatgın: ikinci şampiyonluğa adım adım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek gruptaki performansını sürdürdü. Maçın ardından liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

maçın değerlendirmesi:

Eylül, karşılaşmayı değerlendirirken bir setin kaybedilmesinin nedenini konsantrasyon eksikliği olarak nitelendirdi: "Bir set vermemizin sebebi konsantrasyon eksikliği yaşadık, çok iyi oyunumuzu sergileyemedik." Oyunun genelinden memnun olduğunu belirten libero, takımın istikrarlı şekilde 4'te 4 gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Onun dışında istikrarlı şekilde 4'te 4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz ikinci bir şampiyonluk."

teknik heyet ve takım ruhu:

Başantrenör Vincenzo Santarelli'nin son maç sonrası tepkisi hatırlatıldığında Eylül, takımın bugünkü sahaya çıkışında tavır değişikliğinin belirleyici olduğunu söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Bu maç öncesi bu maça dair tabii taktikleri konuşarak ve daha farklı bir tavırla sahaya çıktık bence takım olarak. Daha inatçı, daha savaşçı bir takım vardı. Dünkü maça göre bir tık daha isteyen bir takım vardı sahada. Bence iyi oynadık. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

hedef polonya maçı ve son 16:

Son 16 turunun garantilenmesiyle ilgili soruya Eylül, takımın amacının şampiyonluk olduğunu bir kez daha vurgulayarak yanıt verdi. "Zaten şampiyon olmak istiyoruz ve önümüzdeki bu süreçte şampiyon olmamız için bütün takımları galibiyetle atlamamız gerekiyor bu maçlarda. Polonya maçı için çalışmalara başlayacağız. O maçtan da galibiyetle ayrılmayı umut ediyoruz." dedi. Eylül'ün sözleri, takımın turnuvadaki ilerleyişine ve odaklandığı sonraki mücadeleye işaret ediyor.

Takımın sergilediği performans ve oyuncuların vurguladığı disiplin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın turnuvadaki iddiasını koruduğunu gösteriyor. Eylül'ün ifadeleri, hem bireysel sorumluluklara hem de kolektif hedefe odaklanmanın altını çiziyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Eylül Akarçeşme Yatgın, Almanya karşısında verilen bir...

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Eylül Akarçeşme Yatgın, Almanya karşısında verilen bir setin konsantrasyon eksikliği olduğunu belirterek, "Çok iyi oyunumuzu sergileyemedik. Onun dışında istikrarlı şekilde 4’te 4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz ikinci bir şampiyonluk" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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