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Çorum FK hazırlık kampında taktik ağırlıklı çalışma yaptı

Çorum FK, milli arayı Antalya kampında sürdürüyor. Burak Yılmaz gözetiminde pas, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı; Antalyaspor hazırlığı sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum FK hazırlık kampında taktik ağırlıklı çalışma yaptı

Çorum FK hazırlık kampında taktik ağırlıklı çalışma yaptı

Çorum FK, milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya kampıyla değerlendiriyor. Trendyol Süper Lig ekibi, kamp çalışmalarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor ve günün saha programını tempolu bir antrenmanla tamamladı.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınma hareketleriyle başladı; ardından pas organizasyonlarına ağırlık verildi. Antrenmanın ana bölümünde oyuncular, Antalyaspor maçı öncesi taktiksel uygulamalar üzerinde çalıştı. Teknik ekip, oyunun farklı bölümlerine yönelik pozisyonları tekrarlatarak plansızlığa yer vermemeye özen gösterdi.

Duran toplara özel çalışma:

Hazırlık karşılaşması öncesinde antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonlarına özel çalışmalar gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu çalışmalarla set parolaları ve savunma/hücum varyasyonlarını pekiştirip günün saha programını noktaladı. Antalya kampı kapsamında takım, planlandığı üzere Antalyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

ÇORUM FK, ANTALYA KAMPINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

ÇORUM FK, ANTALYA KAMPINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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