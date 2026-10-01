Çorum FK hazırlık kampında taktik ağırlıklı çalışma yaptı

Çorum FK, milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya kampıyla değerlendiriyor. Trendyol Süper Lig ekibi, kamp çalışmalarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor ve günün saha programını tempolu bir antrenmanla tamamladı.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınma hareketleriyle başladı; ardından pas organizasyonlarına ağırlık verildi. Antrenmanın ana bölümünde oyuncular, Antalyaspor maçı öncesi taktiksel uygulamalar üzerinde çalıştı. Teknik ekip, oyunun farklı bölümlerine yönelik pozisyonları tekrarlatarak plansızlığa yer vermemeye özen gösterdi.

Duran toplara özel çalışma:

Hazırlık karşılaşması öncesinde antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonlarına özel çalışmalar gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu çalışmalarla set parolaları ve savunma/hücum varyasyonlarını pekiştirip günün saha programını noktaladı. Antalya kampı kapsamında takım, planlandığı üzere Antalyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

ÇORUM FK, ANTALYA KAMPINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ