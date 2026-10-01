Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlığı: Mason Greenwood kutlaması ve Azerbaycan maçı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Seans, milli futbolculardan yoksun bir kadroyla yapıldı ve hazırlıklar planlı bir program çerçevesinde sürdü.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı; antrenman, taktiksel bireysel uygulamalarla sona erdi. Teknik ekip, bu bölümde oyuncuların maç temposuna uyum sağlaması ve bireysel görevlerin netleşmesine odaklandı.

Mason Greenwood'un doğum günü ve takımın programı:

Antrenman öncesi İngiliz futbolcu Mason Greenwood için doğum günü kutlaması yapıldı. Greenwood, hazırlanan pastanın mumlarını alkış eşliğinde üfleyerek kutlamaya katıldı; teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından tebrik edildi ve kendisi teşekkürlerini iletti.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştirecekleri antrenmanın ardından hazırlık maçı için Azerbaycan'a gidecek ve Turan Tovuz PFK ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.