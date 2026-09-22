Çorum kampüslerinde yeni öğrencilere ilk adım rehberliği

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi'nde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kampüslerde kurduğu stantlar aracılığıyla üniversite öğrencilerini karşılamaya başladı. Amaç, farklı şehirlerden gelen gençlerin Çorum ile tanışmasını hızlandırmak ve kent yaşamına uyum süreçlerini kolaylaştırmak.

Kampüs stantlarının kapsamı:

Belediyenin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi tarafından kurulan stantlar, öncelikle Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Kuzey Kampüs alanlarında hizmet veriyor. Burada görevli ekipler, öğrencilere şehrin sosyal ve kültürel yaşamı, eğitim çevresindeki olanaklar ile şehir içi ulaşım imkanları hakkında doğrudan bilgi aktarıyor.

Stantlarda toplu taşıma, belediye hizmetleri ve gençlere yönelik etkinlikler hakkında detaylı yönlendirme yapılıyor; öğrencilerle birebir iletişim kurulması sayesinde ihtiyaçlarına uygun bilgiler anında paylaşılıyor.

Rehberlik materyalleri ve uygulama:

Çorum Belediyesi, öğrencilere Hizmet Rehberi ve Çorum Gezi Rehberi başta olmak üzere belediyenin kültür yayınlarını ve tanıtım materyallerini ulaştırıyor. Ayrıca stantlarda öğrencilerin soruları yanıtlanıyor ve adaptasyonlarını desteklemek için yönelik rehberlik sağlanıyor.

Uygulamada, gençlere şehir hayatına yönelik bilgiler verilirken belediyenin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de tanıtılıyor. Öğrencilere sağlanan bu yönlendirme ve materyallerle, Çorum'a gelen gençlerin hem şehri daha yakından tanımaları hem de belediye hizmetlerine kolay erişim sağlamaları hedefleniyor. Stantlarda zaman zaman küçük hediyeler de takdim ediliyor.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÇORUM BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ KAMPÜSLERDE KURDUĞU STANTLARLA KARŞILAMAYA BAŞLADI. ŞEHRİ İLK KEZ TANIYACAK ÖĞRENCİLERE ÇORUM HAKKINDA BİLGİ VERİLİRKEN, BELEDİYENİN GENÇLERE YÖNELİK HİZMET VE FAALİYETLERİ DE TANITILIYOR.