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Iğdır’da cumhuriyet coşkusu anıta çelenkle başladı

Iğdır’da 29 Ekim kutlamaları, Atatürk Anıtı’na yapılan çelenk sunma töreniyle başladı; törene Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkan Vekili katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Iğdır’da cumhuriyet coşkusu anıta çelenkle başladı

tören başladı:

Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 100. Yıl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı’na düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

katılımcılar:

Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol ve Iğdır Belediye Başkan Vekili Yaşar Kalmış katıldı.

çelenk sunma anı:

Törende Vali Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şenol ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Kalmış tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve kutlamalar bu törenle resmen başlatıldı.

IĞDIR’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI

IĞDIR’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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