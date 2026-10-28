Çorum'da çelenk töreninde bayılan öğrenci merdivenden düşerek hastaneye kaldırıldı

Tören alanında yaşanan sağlık olayı

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni sırasında bir öğrenci baygınlık geçirdi ve merdivenlerden düştü. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Garnizon Komutanlığı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Olayın gelişimi:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Çorum Belediyesi çelenklerinin anıta sunulmasıyla devam ederken, filama tutan öğrenciler arasında bulunan bir çocuk henüz belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Baygınlık sonucu dengesini kaybeden öğrenci merdivenlerden düştü. Olay anı tören alanında bulunanlar tarafından fark edildi ve kısa sürede müdahale edildi.

Müdahale ve son durum:

Alanda bulunan sağlık personelleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Durumu gören Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da öğrencinin yanına gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve ilgilendi. Çocuk daha sonra sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tören sırasında yaşanan bu gelişme, protokol üyelerinin ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir sağlık sorununa dönüşmeden atlatıldı. Olayla ilgili olarak yetkililerden yapılan açıklamalar ve öğrencinin takibi devam etmektedir.

Çelenk sunma töreninde baygınlık geçiren çocuk merdivenden düştü baygınlık geçiren öğrenci merdivenden düştü. Protokol üyeleri hastaneye kaldırılan çocukla yakından ilgilendi.