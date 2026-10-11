Samsunlu genç bocce sporcusu Avrupa'da iki kez zirveye çıktı

Samsunsporlu Yağmur Tosun Atina'dan madalyalarla döndü:

16 yaşındaki Yağmur Tosun, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Gençler ve Büyük Bayanlar Bocce Petank Avrupa Şampiyonası'nda dikkat çekici bir performans sergiledi. 32 ülkenin mücadele ettiği organizasyonda Tosun, toplamda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak takımına önemli bir başarı getirdi.

Müsabaka sonuçları:

Tosun, genç kızlar takım kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken, büyük kadınlar Altın Nokta kategorisinde de altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca takım müsabakalarında elde ettiği dereceyle Avrupa üçüncülüğü kazandı. Bu sonuçlar, hem bireysel hem de takım performansının dengeli bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.

Geçmişi ve antrenörün değerlendirmesi:

Alaçam ilçesinde yaşayan Tosun, daha önce 2025 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Altın Nokta kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu. Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, bu başarıların aylar süren disiplinli çalışmaların sonucu olduğunu belirterek sporcularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Genç sporcunun başarısı, Samsunspor Bocce Takımı ve ülke spor kulvarı için gelecek vaat ediyor.

SAMSUNSPOR BOCCE TAKIMI SPORCUSU 16 YAŞINDAKİ YAĞMUR TOSUN (ORTADA, YUNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 2 ALTIN VE 1 BRONZ MADALYA KAZANDI.