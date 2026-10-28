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Çorum'u kaplayan yoğun sis günlük hayatı yavaşlattı

Sabah saatlerinden itibaren Çorum merkezini kaplayan yoğun sis, binaları ve caddeleri örtüp görüşü azalttı; sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli ilerledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:32

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorum'u kaplayan yoğun sis günlük hayatı yavaşlattı

Çorum'da görüş mesafesi düştü

Çorum il merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Binalar, caddeler ve ana arterler kalın bir sis tabakası altında kaldı.

etkinin hissedildiği alanlar:

Kent genelinde görüş mesafesinin azalması, özellikle ana arterlerde ulaşımın yavaşlamasına yol açtı. Günün ilk saatlerinde sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

sürücü tepkileri ve günlük yaşam:

Yoğun sis nedeniyle sürücüler temkinli davranırken şehir içi hareketliliğinde belirgin bir yavaşlama gözlendi; araç trafiği daha dikkatli ve kontrollü bir seyir izledi.

ÇORUM&#039;DA SABAH SAATLERİNDE SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ÇORUM'DA SABAH SAATLERİNDE SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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