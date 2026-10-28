Çorum'u kaplayan yoğun sis günlük hayatı yavaşlattı

Çorum'da görüş mesafesi düştü
Çorum il merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Binalar, caddeler ve ana arterler kalın bir sis tabakası altında kaldı.
etkinin hissedildiği alanlar:
Kent genelinde görüş mesafesinin azalması, özellikle ana arterlerde ulaşımın yavaşlamasına yol açtı. Günün ilk saatlerinde sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.
sürücü tepkileri ve günlük yaşam:
Yoğun sis nedeniyle sürücüler temkinli davranırken şehir içi hareketliliğinde belirgin bir yavaşlama gözlendi; araç trafiği daha dikkatli ve kontrollü bir seyir izledi.
ÇORUM'DA SABAH SAATLERİNDE SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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