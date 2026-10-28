Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda son viraj: yılsonuna açma hedefi sürüyor

Proje yerinde inceleme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak Kartal Katlı Kavşağı projesinde yürütülen çalışmaları sahada inceledi. İncelemeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Saha turunda Büyükkılıç, açılan Kartal tünelini yürüyerek geçti ve çalışmaları yürüten ekiplerden imalatların seyrine ilişkin bilgi aldı. Projedeki fiziki gerçekleşme oranının %70 seviyelerine ulaştığını aktaran Büyükkılıç, projenin yılsonuna kadar trafiğe açılmasının hedeflendiğini vurguladı ve "Burada yatıp burada kalkacağız" sözleriyle projenin tamamlanmasına kararlılığını ifade etti.

Tüneller ve bağlantı yollarında son durum:

Projede çeşitli noktalarda somut ilerlemeler kaydedildi. Akansu tarafındaki Organize Sanayi Bölgesi tünelinin açıldığı, diğer bağlantı yollarındaki imalatların ise tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Millî Eğitim Müdürlüğü önünden gelen trafik akışının Erciyes yönüne rahatlıkla ilerleyebileceği güzergâhtaki düzenlemelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hüma Hastanesi yönündeki kavşak düzenlemesinin tamamlandığı, yaya geçitleri ve ilişkili imalatlarda da sona doğru gelindiği bilgisi paylaşıldı. Erciyes Tüneli'nde ise kazı çalışmalarının tamamlanması için yoğun mesai harcandığı ve Pazar günü tünelin açılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Tamamlanma süreci, mekanik işler ve planlama:

Büyükkılıç, mekanik tesisatların devreye alınmasıyla birlikte projenin tamamlanma oranında daha ileri seviyelere ulaşacağını söyledi. Estetik düzenlemelerin bahar döneminde tamamlanabileceğini, fonksiyonel işler için ise hava şartlarına bağlı olarak yüklenici firmanın hızlı biçimde çalıştığını belirtti. Belediye ve müşavir firmalarının süreci yakından takip ettiği vurgulandı.

Projenin teknik takvimine ilişkin verilen bilgilere göre, 15 Kasım itibarıyla zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarına yönelik planlamalar yapılmış durumda; mekanik sistemler kapsamında gerekli pompaların tedarik süreci de önemli aşamaya gelmiş durumda. Tamamlandığında Kartal Kavşağı ve bağlantı yollarında trafik akışının daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale gelmesi; ulaşım sürelerinin kısalması ve kavşak kapasitesinin artması hedefleniyor.

Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım yatırımlarının eş zamanlı sürdüğünü belirterek Kartal Katlı Kavşağı ile eş zamanlı yürütülen 15 Temmuz Kavşağı çalışmalarına da değindi. İlkbaharda şehrin trafik akışı ve ulaşım konforunda hissedilir bir değişim olacağını ifade etti.

Finansman ve iş birliği:

Projede sağlanan desteklere de değinen Büyükkılıç, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Dünya Bankası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yatırımın, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında olduğunu hatırlattı.

Yetkililer, çalışmanın kazasız ve sorunsuz tamamlanmasını temenni ederken, proje tamamlandığında Kayseri'nin önemli ulaşım akslarından birinde trafik yoğunluğunun azalması, kavşak kapasitesinin artması ve hem sürücüler hem yayalar için daha güvenli bir altyapı oluşmasının hedeflendiğini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, planlanan takvim doğrultusunda projenin tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ