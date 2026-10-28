Cumhuriyetin 103. yılı: birlik vurgusu ve Türkiye yüzyılı hedefi

İstanbul'da 103. yıl resepsiyonu:

İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla Bakırköy'de saat 19.23'te bir otelde resepsiyon düzenledi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyet ile askeri erkandan çok sayıda davetli katıldı.

Programın içeriği ve başlangıç:

Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; programda Kur'an tilaveti de yer aldı. Katılımcılar tören alanında bir araya gelerek Cumhuriyetin kazanımlarını ve geçmişin hatırlanmasını ön plana çıkardı.

Vali Gül'ün konuşması ve vurgular:

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyetin yeni yaşının İstanbul, aziz millet ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu. Gül, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 103 yıl önce aziz milletimiz; kendisini tarihten silmek, küçücük bir toprağa hapsetmek isteyen emperyalizmin asırlık hesaplarını parçaladı."

Vali Gül, konuşmasının devamında cumhuriyetin kuruluş sürecine ve o dönemde verilen destansı mücadeleye atıf yaptı. "Esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan etti" diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık temelli kuruluşuna vurgu yaptı.

Gül ayrıca günümüzde de benzer zorluklarla karşılaşıldığını belirterek, "Bir asır önce cephede bileğimizi bükemeyenler, bugün de farklı yöntemlerle önümüze engeller çıkarmaya, yürüyüşümüzü durdurmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı ve buna karşı milletin gücünü öne çıkardı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde olduğunu vurgulayan Gül, "farklılıklarını zenginlik olarak gören, birlik ve beraberliğini güçlendiren bir Türkiye" tablosunu anlattı ve savunma sanayiinden enerjiye kadar birçok alandaki başarılara işaret etti.

Vali Gül, Cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye yüzyılı hedefinin inşa edildiğini, bu başarının tesadüf olmadığını; arkasında Cumhuriyetin bağımsızlık ruhu ve milli dayanışma bilincinin bulunduğunu ifade etti. Güvenlik güçlerinden fabrikada çalışan işçiye, mühendislerden bilim insanlarına kadar her kesimin bu yükselişte pay sahibi olduğuna dikkat çekerek birlik ve beraberlik iradesinin en büyük güç olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın sonunda Gül, Cumhuriyetin bütün vatandaşların ortak evi olduğunu belirterek, "İnşallah, Türkiye Yüzyıl’ında sadece ülkemiz değil, bütün coğrafyamız kazanacak, kardeşlik kazanacak" diyerek geleceğe dair temennilerini paylaştı ve İstanbul'un daha güçlü parlayacağına dair ümidini dile getirdi.

İSTANBUL’DA, CUMHURİYET'İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN RESEPSİYON DÜZENLENDİ. İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, "BUNDAN 103 YIL ÖNCE AZİZ MİLLETİMİZ; KENDİSİNİ TARİHTEN SİLMEK, KÜÇÜCÜK BİR TOPRAĞA HAPSETMEK İSTEYEN EMPERYALİZMİN ASIRLIK HESAPLARINI PARÇALADI" DEDİ.