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Sınır kuyrukları ve vize engelleri Türk taşımacısının geleceğini tehdit ediyor

Ergün Bilen, Kapıkule ve Hamzabeyli'de 140 ve 50 saatlik beklemeler ile vizelerdeki kısıtlamaların Türk taşımacılığını zayıflattığını açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sınır kuyrukları ve vize engelleri Türk taşımacısının geleceğini tehdit ediyor

Sınır beklemeleri ve belge sorunları sektörü baskı altına alıyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İkinci Başkanı Ergün Bilen, gümrüklerdeki uzun beklemeler ve geçiş belgelerindeki engellerin Türk karayolu taşımacılığının rekabet gücünü aşındırdığını söyledi. Bilen, sınır kapılarındaki aksamanın sadece sürücüleri etkilemediğini, firmaların sermayesini ve ihracatçıların teslim sürelerini de zorladığını vurguladı.

Kuyrukların gerçek maliyeti:

Bilen, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçların 140 saat, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 50 saat beklediğini belirtti. Bu kuyruklarda sürücülerin yaşam süreleri, firmaların mali kaynakları ve ihracatçıların zaman çizelgeleri tüketildiği için her beklemenin Türkiye’nin rekabet gücünden götürdüğünü ifade etti.

Vize, geçiş belgesi ve geri çevirmeler:

UND İkinci Başkanı, sürücülerin vize almak için uzun süre beklediğini; verilen vizelerin tek girişli veya başvuruların reddedildiğini aktardı. Ayrıca Bulgaristan ve Hırvatistan’da uygulanan 90 ve 180 gün uygulamaları nedeniyle araçların geri çevrildiğini; Macaristan’ın dayattığı geçiş belgesi kısıtlamaları da dahil olmak üzere geçiş belgesi engellerinin kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini söyledi.

Limanlardaki sorunlar ve artan dış pay:

Bilen sadece kara sınırlarında değil, limanlarda karşılaşılan aksaklıkların da ele alınması gerektiğini belirtti. Süreçler daraldıkça yabancı taşımacıların Türkiye'deki payı ve boş araç girişlerinin arttığı uyarısında bulundu.

UND’nin bakanlıklarla sürekli görüştüğünü, toplantılar düzenlendiğini, raporlar hazırlandığını ve resmi yazılar yazıldığını ancak sahadaki kuyrukların kısalmadığını, sürücülerin vize sorunu yaşamaya devam ettiğini söyleyen Bilen, aynı sürecin tekrarlanmasının zaman kaybettirdiğini dile getirdi. Bilen, 'Bu ülkenin ihracatının hangi yoldan, hangi maliyetle ve ne zaman taşınacağı, her yıl yeniden yaşanan belge krizlerine teslim edilemez' mesajını verdi.

Türk taşımacısı kendi geleceğinin seyircisi olmayacak diyen Bilen, sorunların kararlılıkla çözülmesi ve liman sorunlarının da aynı ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ (UND) İKİNCİ BAŞKANI ERGÜN BİLEN, GÜMRÜKLERDEKİ GEÇİŞLERDE...

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ (UND) İKİNCİ BAŞKANI ERGÜN BİLEN, GÜMRÜKLERDEKİ GEÇİŞLERDE YAŞANAN UZUN SÜRELİ BEKLEME SORUNLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "TÜRK TAŞIMACISI KENDİ GELECEĞİNİN SEYİRCİSİ OLMAYACAK" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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