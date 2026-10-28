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Cumhuriyetin 103. yılında birlik ve geleceğe vurgu

Vali Mehmet Makas, Cumhuriyetin 103. yılı mesajında birlik, milli dayanışma ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı; şehitler ve gaziler saygıyla anıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyetin 103. yılında birlik ve geleceğe vurgu

Vali Makas'ın 29 Ekim mesajı

Düzce Valisi Mehmet Makas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin kazanımlarının korunması ve geleceğe taşınması çağrısında bulundu. Makas, konuşmasında kurtuluş mücadelesinin fedakârlıkla kazanıldığını hatırlatarak milletin birliğine vurgu yaptı.

tarihsel çerçeve ve vurgular:

Vali Makas, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerin kanları ve kahraman gazilerimizin cephedeki mücadelelerini anımsatarak Cumhuriyetin kuruluşunun anlamını şöyle özetledi: "Cumhuriyet, ecdadımızın iman, azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde elde ettiği zaferin en büyük nişanesidir." Makas, ayrıca Cumhuriyetin temel ilkesini belirtmek için "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesini hatırlattı ve 103 yıllık dönemde devletin pek çok badireyi güçlenerek atlattığını vurguladı.

güncel hedefler ve toplumsal çağrı:

Mesajında geleceğe dair hedeflere de değinen Makas, "Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır." sözlerini aktardı. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin Cumhuriyet meşalesi altında aydınlanmasının önemine işaret eden vali, Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve ileri taşımak için toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Makas, iç güvenlik ve toplumsal bütünlüğe ilişkin değerlendirmelerinde 15 Temmuz darbe girişimini örnek göstererek milletin direnç ve kararlılığını hatırlattı. Terörle mücadeleye dair ise Mecliste geniş uzlaşı ile kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"'un terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Vali Makas, ayrıca milletin ortak görevine çağrı yaparak vatanın gelecek nesillere daha müreffeh teslim edilmesinin öncelikli hedef olduğunu söyledi. Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin daha yüksek seviyelere taşınması için gayretle çalışılacağını belirtti.

Son bölümde Makas, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını bildirerek vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum."

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, “DEVİR TÜRK DEVRİ, ZAMAN TÜRKİYE YÜZYILI ZAMANIDIR” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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