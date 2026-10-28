Cumhuriyetin ışığında Gaziantep sanayisini güçlendirme kararlılığı

GSO başkanı Adnan Ünverdi'den 29 Ekim mesajı:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun önemine ve bu mirasın bugünkü sorumluluklarına dikkat çekti. Ünverdi, Cumhuriyetin kazanıldığı dönemde milletin ödediği bedelleri hatırlatarak, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini vurguladı.

Cumhuriyetin anlamı:

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan özgürlük ve bağımsızlığın, Türkiye için sadece bir yönetim biçimi değil; milli egemenliğin, birlik ve bütünlüğün ve eşit vatandaşlığın teminatı olduğunu ifade eden Ünverdi, Cumhuriyetin aydınlık hedeflerinin ülkenin her alanındaki ilerlemenin ön koşulu olduğunu belirtti. Ayrıca Atatürk'ün "En büyük eserim" sözünü hatırlatarak Cumhuriyet değerlerinin yol gösterici olduğuna işaret etti.

GSO'nun öncelikleri:

Ünverdi, Gaziantep sanayisinin yarınlara hazırlanması için odanın faaliyetlerine değindi. Özellikle teknolojik dönüşüm, üretim kapasitesinin artırılması, ticaret ve ihracatın güçlendirilmesi ile ekonomi cephesinin sağlamlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti. Savaşların ekonomik alanda da yürütüldüğü günümüz dünyasında şehir ve ülke ekonomisinin dirençli hale getirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Mesajında, Atatürk'ün "Vatanını en çok seven en çok çalışandır" sözünden ilham aldıklarını söyleyen Ünverdi, üzerlerindeki sorumluluğun bilinciyle daha güzel ve aydınlık yarınlar için yoğun çaba göstereceklerini aktardı. Bu kapsamda GSO'nun, yerel sanayiyi yeniliklere hazırlama ve ülkeye yeni kazanımlar sağlama yönündeki çabalarını sürdüreceği vurgulandı.

Son olarak Ünverdi, Cumhuriyetin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canını veren şehitler ve gaziler için saygı, rahmet ve minnet dileklerini iletti; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlu olmasını temenni etti.

ADNAN ÜNVERDİ’DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI