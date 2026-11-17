Denetimlerin kapsamı:

Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde ekmek ve ekmek çeşitleri üreten ve satan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerin hijyen koşulları, üretim süreçleri ve satış noktalarındaki uygulamaları yerinde inceledi.

İhbar takibi ve numune alma süreci:

Denetimlerde, CİMER üzerinden gelen ihbar ve şikâyetler de değerlendirildi. Gıda kontrol görevlileri, şüpheye açık durumlarda işletmelerden resmi gıda numuneleri alarak süreci başlattı.

Alınan numuneler, ilgili mevzuat ve Türk Gıda Kodeksi kriterlerine uygunluğunun tespiti için yetkili gıda kontrol laboratuvarlarına gönderildi. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve halk sağlığı ile güvenilir gıda arzının korunmasının öncelik olduğunu bildirdi.

DALAMAN’DA EKMEK ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE DENETİM