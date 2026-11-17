Efeler pazarında dikkat çeken örnek:

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Karaköy Mahallesi pazarında pazarcı Harun Bakar'ın tezgahında sergilenen dev şemsiye mantarı, alışverişe gelenlerin ve çevreden geçenlerin ilgisini çekti. Sonbahar yağışlarının ardından doğada kendiliğinden yetişen mantarların pazar tezgahlarında yerini almasıyla dikkat çeken bu örnek, boyutuyla ziyaretçileri şaşırttı.

tezgahın üzerindeki dev mantar:

Tezgahın önünden geçen vatandaşlar, genellikle normal boyutlarda görülen ve dana burnu olarak bilinen şemsiye mantarları arasında duran büyük mantarı görünce durup inceledi. Bazı kişiler şaşkınlıklarını gizleyemeyip o anları cep telefonlarıyla kaydederken, mantar kısa sürede pazarın merak konusu haline geldi. Pazarcı Bakar da gün içinde birçok kişinin tezgahına gelerek mantarı merakla incelediğini söyledi.

tüketici uyarısı:

Harun Bakar, mantara olan ilginin arttığını belirtip, doğadan toplanan türleri tanımayanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı: "Özellikle doğadan topladıkları, türünü ve zehirli olup olmadığını bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketmesinler. Mantar zehirlenmeleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor." Bakar, yalnızca türünden emin olunan veya güvenilir satıcılardan temin edilen mantarların tüketilmesini tavsiye etti.

Aydın ve çevresinde yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen mantarlar yöre halkı tarafından severek tüketiliyor. Bakar, bölgedeki mantarın kendine has aromasıyla ızgara, kavurma ve çeşitli yemek tariflerinde kullanıldığını belirtti ve pazar tezgahlarında doğal ürün arayanların bu dönemde mantarlara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE PAZARCILIK YAPAN HARUN BAKAR'IN TEZGÂHINDA SATIŞA SUNDUĞU DEV MANTAR, VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU. KARAKÖY MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN BAKAR'IN TEZGÂHINDAKİ MANTARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖREN VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEZKEN, BAZI VATANDAŞLAR DA İLGİNÇ GÖRÜNTÜYÜ CEP TELEFONLARIYLA KAYDETTİ.