Eskişehir’de fabrikada trajik olay

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki bir fabrikada, soğuk hava nedeniyle bir kedi işletme içindeki elektrik panosunun içine girerek faz baralarının üzerinde uyudu. Rutin bakım için panoyu açan görevlinin yaptığı kontrolde, baraların üzerinde yatan kedi fark edildi.

olayın gelişimi:

Görevli, elindeki kontrol aletiyle panoda elektrik olduğunu tespit etti ve durumu güvenli hâle getirmek için hemen şalteri indirerek enerjiyi kesti. Panodaki gerilimin kesilmesine ve görevlilerin işlemler sırasında çıkardığı gürültüye rağmen, kedi uyanmadı. Yapılan incelemede kedinin telef olduğu belirlendi.

müdahale ve sonuç:

Olay, fabrikanın rutin kontrolü sırasında ortaya çıktı; müdahale hızlı gerçekleştirildi ancak kedi kurtarılamadı. Durum, cihaz ve tesislerin bakım süreçlerinde hayvan güvenliği risklerini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililerin, benzer durumların önlenmesi için panoların ve çevresinin düzenli kontrolünün önemine vurgu yaptığı bildirildi.

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE SOĞUKTAN KAÇIP BİR ELEKTRİK PANOSUNUN İÇİNE GİREREK FAZ BARALARININ ÜZERİNDE UYUYAN KEDİ TELEF OLDU