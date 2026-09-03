Eskişehir fabrikasında kapsayıcı dönüşüm: Ford Otosan destekli istihdam modeli üretimde örnek oldu

Eskişehir fabrikasında kapsayıcı istihdam uygulaması

Ford Otosan, Tohum Otizm Vakfı ve İŞKUR ortaklığıyla hayata geçirilen Destekli İstihdam Programının Eskişehir Fabrikası’ndaki uygulaması, iş dünyası temsilcilerine açıklandı. IMPACT2030 Türkiye üyeleri ve çok sayıda sanayi temsilcisinin katıldığı etkinlikte, modelin ağır sanayi koşullarında sağladığı somut katkılar sergilendi.

Modelin işleyişi ve saha uygulaması:

Program, işe alımın ötesinde görev analizi, doğru pozisyon eşleştirmesi, iş koçluğu, ekip hazırlığı ve düzenli takip mekanizmalarını bir araya getiriyor. Her çalışma alanı; işin gereklilikleri, ortam şartları ve ekip dinamikleri göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Tohum Otizm Vakfı, metodoloji ve uzmanlık ortağı olarak süreçlerin her aşamasında aktif rol alıyor.

Eskişehir Fabrikası’ndaki uygulama 1 Aralık 2025’te başladı ve bugün üç nöro-çeşitli çalışma arkadaşı, bir iş koçunun desteğiyle Kamyon Montaj hattında görev yapıyor. Projenin başlangıcında çalışanlar genellikle bir ila iki proseste yer alırken, altı ayda altı ve üzeri proseste yetkinlik kazanmaları; doğru eşleştirme ve sürekli desteğin üretim ortamındaki etkisini gösteriyor.

Etkinlik, paydaşlar ve sahadaki sonuçlar:

Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya İşkur Eskişehir İl Müdür Yardımcısı Ömer Gezer, Tohum Otizm Vakfı İstihdam ve Kariyer Direktörü Elif Karabulut, IMPACT2030 Türkiye Başkanı Arzu Demirel, Tohum Otizm Vakfı temsilcileri, proje ekipleri, IMPACT2030 Türkiye üyeleri ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Katılımcılar, modelin sosyal fayda etkisinin yanı sıra üretim süreçlerine dokunan somut çıktıları yerinde görme imkanı buldu.

Osman Özdemir, programı sadece bir işe alım inisiyatifi olarak görmediklerini vurgulayarak şirketin kapsayıcı istihdamı "sahada uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir" bir modele dönüştürmeyi amaçladığını belirtti. Bu yaklaşım, işin tasarımını, ekip kültürünü ve çalışma ortamını birlikte dönüştürmeyi hedefliyor.

Sanayide ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik:

Tohum Otizm Vakfı, görev analizi ve iş-kişi eşleştirmesinden iş koçluğuna ve düzenli izlemeye kadar uzanan bütüncül desteğiyle programın merkezinde yer alıyor. Elif Karabulut bu yaklaşımın, destek mekanizmaları kurulduğunda nöro-çeşitli bireylerin üretim ortamında kalıcı ve nitelikli biçimde yer alabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Etkinlik sonucunda öne çıkan nokta, ağır ticari araç üretimi gibi yüksek disiplin, kalite ve güvenlik gerektiren bir sahada bile doğru destek organizasyonu ile kapsayıcı istihdamın uygulanabilir olması oldu. Ford Otosan ve paydaşların deneyimi, benzer uygulamaların sanayide yaygınlaşmasına yönelik bir örnek teşkil ediyor.

Sonuç olarak, Eskişehir Fabrikası’ndaki pilot uygulama; destekli istihdam modellerinin üretim süreçlerine entegrasyonu, çalışanların yetkinlik kazanımı ve sürdürülebilir iş ilişkileri kurma açısından önemli veriler sunuyor. Bu veriler, kapsayıcı istihdamın gelecekte iş dünyasında daha geniş şekilde benimsenmesine zemin hazırlayabilir.

FORD OTOSAN VE TOHUM OTİZM VAKFI'NIN ÖNCÜ DESTEKLİ İSTİHDAM MODELİ ESKİŞEHİR'DE İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTU