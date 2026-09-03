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Malatya esnafının önceliği: TSO’nun iki talebi cumhurbaşkanlığına taşındı

Malatya TSO, depremde işyeri yıkılan esnafa arz fazlası işyerlerinde öncelik tanınmasını ve bodrum katı işletmelerine hak sahipliği verilmesini talep etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Malatya esnafının önceliği: TSO’nun iki talebi cumhurbaşkanlığına taşındı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası taleplerini resmi kanallara iletti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 6 Şubat depremi sonrası işyerleri yıkılan ve halen geçici alanlarda ticaretini sürdüren esnaf ile tüccarların durumunun düzeltilmesine yönelik iki ana talebi Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gündemine taşıdı. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu imzalı resmi yazıda, hem arz fazlası işyerlerinin satışında öncelik verilmesi hem de deprem öncesi bodrum katlarda faaliyet gösteren işletmelerin hak sahipliği kuralarına dahil edilmesi istendi.

Gündeme taşınan talepler:

Talep yazısında iki başlık öne çıktı. Birincisi, deprem nedeniyle işyeri yıkılan ve geçici alanlarda faaliyet gösteren esnafa arz fazlası işyerlerinde öncelik tanınması; ikincisi ise 6 Şubat öncesinde bodrum katlarında faaliyet gösteren işletmelere hak sahipliği hakkı sağlanması. Yazıda, Malatya'da yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren esnafın mağdur edilmemesi gerektiği vurgulandı ve taleplerin resmi makamlarca değerlendirilmesi istendi.

Resmi yanıt ve sürecin takip edilmesi:

Cumhurbaşkanlığı tarafından Malatya TSO'ya gönderilen resmi cevapta taleplerin incelenerek gündeme alındığı ve söz konusu konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletildiği bildirildi. Bu gelişme oda yönetimi tarafından değerlendirilmesi istenilen önemli bir adım olarak nitelendirildi.

TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeniden inşa sürecinin yalnızca bina yapımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini; esnaf, tüccar ve işletmelerin sürecin merkezinde yer almasının önemini vurguladı. Sadıkoğlu, bir işletmenin yeniden faaliyete geçmesinin istihdam, üretim ve şehrin ekonomik canlanması açısından belirleyici olduğunu belirtti ve mağduriyet yaşayan işletmelerin sorunlarının kalıcı ve adil şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Oda, taleplerin ilgili bakanlığa iletilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirmekle birlikte asıl hedefin sahadaki mağduriyetlerin giderilmesi olduğunu ve bu nedenle sürecin yakın takibini sürdüreceklerini açıkladı. Resmi yazışma ve iletimler, taleplerin idari kanallarda yer aldığını gösterse de nihai düzenlemelerin nasıl şekilleneceği Bakanlık değerlendirmesine bağlı olacak.

Bu adım, Malatya'da ticari hayatın yeniden canlanmasına yönelik politika arayışlarının bir parçası olarak görülüyor. Arz fazlası işyerlerinin satışında öncelik sağlanması ve bodrum katı işletmelerine hak tanınması, kısa vadede işyeri sahiplerinin belirsizliğini azaltabilecek adımlar arasında sayılıyor.

TSO’NUN İKİ KRİTİK TALEBİ CUMHURBAŞKANLIĞI GÜNDEMİNDE

TSO’NUN İKİ KRİTİK TALEBİ CUMHURBAŞKANLIĞI GÜNDEMİNDE

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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