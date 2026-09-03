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Tahran’dan BAE ve Kuveyt’teki ABD üslerine füze ve İHA ile saldırı iddiası

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki Ahmed el-Ceber ve BAE'deki El Minhad üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tahran’dan BAE ve Kuveyt’teki ABD üslerine füze ve İHA ile saldırı iddiası

İran Devrim Muhafızları saldırıyı duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te bulunan ABD üslerine yönelik operasyon düzenlediklerini bildirdi. Kurumun açıklamasına göre, saldırılar füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildi.

hedeflenen tesislerde iddia edilen hasar:

Açıklamada, Kuveyt’teki Ahmed el-Ceber Üssünde ABD ordusuna ait uydu iletişim sistemleri, teçhizat depoları ve savaş uçağı hangarlarının hedef alındığı belirtildi. İddia edilen saldırıların iletişim altyapısı ile hangarlarda hasara ve kayıplara yol açtığı ifade edildi. Benzer biçimde Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Minhad Üssünde de ABD birliklerinin bulunduğu noktalar ve radar sistemlerinin vurulduğu kaydedildi.

üslerin bölgesel önemi:

Açıklamada, Ahmed el-Ceber Üssü’nün Batı Asya’da ABD ordusunun desteklenmesinde kritik bir rol oynadığı ve hava ile gözetleme operasyonları üzerinde önemli etkiye sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca El Minhad Üssü’nün de ABD kuvvetlerinin hava desteği ve personel/ekipman taşınmasında merkezî bir rol üstlendiği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan bu bildiride, saldırının hedeflerine yönelik hasarın ve operasyonun sonuçlarının altı çizildi. Resmî makamların açıklaması kaynak gösterilerek yayılan mesajlarda, her iki üssün stratejik işlevlerine dikkat çekildi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki ABD üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı duyurdu.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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