Yaz dönemi verileri: Antalya 8 ayda 11 milyon yabancı turist ağırladı

Genel görünüm:

Antalya, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde 11.023.586 yabancı turisti ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 11 milyon 702 bin ziyaretçi sayısına göre, kent genelinde 679 bin kişilik bir azalma yaşandı; bu gerileme oranı yüzde 5,8 olarak belirlendi.

Ocak–ağustos verileri:

Dönemsel veriler özellikle kaynak pazar dağılımında dalgalanmalar gösteriyor. Toplam turist sayısındaki düşüşe karşın bazı pazarlarda artışlar gözlenirken, geleneksel pazarlarda geçen yıla göre gerilemeler görüldü.

Ağustos ayı:

Ağustos ayında Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 düşerek 2.664.364 oldu. Bu ay özelinde bazı pazarlar yükselirken diğerlerinde gerileme sürdü.

Kaynak pazarlar ve değişimler:

Milliyetlere göre dağılımda Rusya ve Almanya, Antalya turizminin belirleyici pazarları olmaya devam etti. Bu iki ülkenin katkısı toplam içinde ağır bir pay oluşturdu.

Rusya:

Rus turistler 8 aylık dönemde Antalya’ya en fazla ziyaretçi gönderen ülke oldu. Rusya Federasyonu’ndan gelen turist sayısı 2.667.000 olarak kaydedildi ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı. Rus turistlerin toplam içerisindeki payı yüzde 25,9 oldu. Ağustos ayında Rus turist sayısı %8 artışla 688.089 seviyesine çıktı; ağustos karşılaştırmasında geçen yıla göre yaklaşık 52 bin daha fazla Rus ziyaretçi geldi.

Almanya ve diğer büyük pazarlar:

Almanya 8 aylık dönemde ikinci sıradaki yerini korudu; Alman turist sayısı 2.083.000 oldu ve bu rakam geçen yıla göre yüzde 5,5 azaldı. Alman ziyaretçilerin toplam içindeki payı yüzde 20 olarak hesaplandı. Ağustos ayında Almanya’dan gelen turist sayısı 468.245 olarak ölçüldü ve aylık bazda yüzde 4 düşüş görüldü.

İngiltere, Polonya ve gurbetçi ziyaretçiler:

İngiltere, sekiz aylık dönemde üçüncü en büyük kaynak pazar oldu; İngiliz turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 12 düşüşe rağmen 985 binin üzerinde ziyaretçi sağladı ve toplam içindeki payı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. Polonya’dan gelen ziyaretçi sayısı 855.000 oldu; Polonya’da yıllık bazda yüzde 6 düşüş kaydedildi ve ülkenin payı yüzde 8’in üzerinde seyretti. Ağustos ayında Polonya’dan gelen turist sayısı yaklaşık 223.918 ile küçük bir artış gösterdi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (gurbetçiler) da önemli bir pay aldı; sekiz aylık dönemde gurbetçi sayısı yaklaşık 735.000 olarak kaydedildi ve yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 düşüş oldu. Gurbetçilerin toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 7 civarında. Ağustos ayında ise gurbetçi girişleri geçen yıla göre yüzde 1,2 artışla 139.176 oldu.

Ukrayna ve Macaristan'daki yükseliş:

Toplam içinde artış gösteren pazarlar sınırlı kaldı. Ukrayna’dan gelen turist sayısı savaş öncesi seviyelerin uzağında olmakla birlikte, 8 aylık dönemde yüzde 4,4 artışla 309.000 olarak kaydedildi. Ayrıca Macaristan da ilk 20 ülke içinde turist sayısında artış gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Turizmi etkileyen faktörler:

Sektör temsilcileri ve analizlerde bölgedeki jeopolitik gelişmelerin turizmdeki dalgalanmada etkili olduğu vurgulanıyor. Metinde yer alan değerlendirmelere göre, İran-ABD savaşı ve Rusya-Ukrayna çatışmasının etkileri bazı pazarların hareketliliğini olumsuz etkiledi. Buna karşın Rusya ve Almanya hâlâ Antalya’ya gelen ziyaretçilerin büyük bölümünü oluşturuyor; iki ülkenin toplam payı yüzde 43 civarında seyrediyor ve her dört turistten yaklaşık birinin Rus olduğu hesaplanıyor.

Genel tablo, Antalya’nın güçlü pazarlarını koruduğunu, ancak bölgesel ve küresel gelişmelere bağlı olarak yıl içinde dalgalanmaların yaşandığını gösteriyor.

ANTALYA’YA YILIN 8 AYLIK DÖNEMİNDE 11 MİLYON 23 BİN 586 YABANCI TURİST GELDİ. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 5,8 DÜŞÜŞ YAŞANIRKEN, RUS TURİSTLER 2 MİLYON 667 BİN KİŞİYLE İLK SIRADA YER ALDI. ALMAN TURİSTLER İSE 2 MİLYON 83 BİN KİŞİYLE İKİNCİ SIRADA BULUNDU.