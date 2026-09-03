Dolar 48,3108 +0,03%
Euro 56,2615 +0,23%
Bist 13.962,31 -0,63%
Altın Gram 6.959,54 +1,50%
EUR/USD 1,1613 +0,19%
Brent Petrol 96,64 +1,06%
--°

Selendi'de tarih ve tütünün bayramı: kurtuluşun 104. yılı ve 31. festival

Selendi'de 104. kurtuluş yıldönümü ile 31. Tütün ve Cirit Festivali kortej, temsili kurtuluş gösterisi, garnizon bayrak teslimi ve akşam konseriyle kutlandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Selendi'de tarih ve tütünün bayramı: kurtuluşun 104. yılı ve 31. festival

kutlama programı:

Manisa'nın Selendi ilçesinde, işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü ile 31. Tütün ve Cirit Festivali yoğun katılımla kutlandı. Etkinlikler 1 Eylül'de başlayan kortej yürüyüşüyle açıldı ve Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla sürdü.

Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda düzenlenen ana programda, temsili kurtuluş sahnesi izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Temsili milis kuvvetlerinin ilçeye girişiyle başlayan gösteride atlı süvariler öne çıktı; kurtuluş mücadelesinin simge isimlerinden Kara Fatma'yı canlandıran bir çocuğun yer alması, sahneye özel bir anlam kattı. Gösterinin ardından atlı süvarilerin komutanı, Türk bayrağı'nı Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'a teslim etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, 104 yıl önce vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahramanları anarak, "Bugün burada, vatanımızın özgürlüğü için gösterilen kararlılığı ve inancı yaşatmak için toplandık. Bugün gurur günümüz" dedi.

garnizon töreni:

Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na yürüdü. Burada Kaymakam Mücahit Enes Yıldız ve beraberindeki heyet, halkın şükranlarını garnizon komutanlığına sundu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Kurt, Türk bayrağı'nı öperek Kaymakam Yıldız'dan teslim aldı ve tören sembolik bir saygı ifadesiyle tamamlandı.

Etkinliklere ayrıca AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, ilçe daire müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

gösteriler ve kapanış:

Günün programı mehter takımı ile Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin gösterileri ve araç geçişiyle sona erdi. Kutlamaların akşam bölümünde ise sanatçı Merve Özbey Selendililere bir konser verecek ve festival böylece müzik eşliğinde kapanış yapacak.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ İLE 31. TÜTÜN VE CİRİT...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ İLE 31. TÜTÜN VE CİRİT FESTİVALİ, DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI. TEMSİLİ KURTULUŞ SAHNESİNDE ATLI SÜVARİLER VE KARA FATMA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN ÇOCUK, İZLEYENLERE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çocukların hayalinden doğan şehirler Forum Ankara ve Forum Gordion'da
images

Düzce'de parklar nostaljik gösterimlere ev sahipliği yapıyor
images

Emekli teknikerin zeytinyağlı sabunları yerel pazarda ilgi görüyor
images

Elazığ’ın mirası yeni müzede gelecek kuşaklara taşınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa'nın kızları Erzincan'da bronz madalyayla döndü

Konya, üretimle ihracatta ivme yakaladı

Kepez'te alevler kapıya dayandı, mahalle hortum ve kovalarla seferber oldu

Çocukların hayalinden doğan şehirler Forum Ankara ve Forum Gordion'da

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı