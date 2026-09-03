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KUDAKA yerel değerleri yüksek katma değerli markalara dönüştürüyor

KUDAKA, 2022-2026 (Temmuz) döneminde Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki yerel değerleri markalaştırmak için toplam 4,78 milyon TL kaynak aktardı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

KUDAKA yerel değerleri yüksek katma değerli markalara dönüştürüyor

KUDAKA'nın bölge yatırımları:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde yerel değerlerin korunması ve ekonomik değere dönüşmesi amacıyla gerçekleştirdiği destekleri yoğunlaştırdı. Ajansın 2022-2026 (Temmuz) dönemine ilişkin yürüttüğü çalışmalar, bölgedeki üreticilere ve yerel işletmelere doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

Hangi projelere kaynak ayrıldı:

KUDAKA tarafından fonlanan toplam 8 stratejik proje için ajansın sağladığı hibe ve finansman tutarı 4,78 milyon TL olarak açıklandı. İl bazında dağılımda Erzurumda 3 proje, Erzincanda 3 proje ve Bayburtta 2 proje yer aldı. Bu projeler, bölgesel kalkınmanın itici güçleri olarak planlandı ve uygulamaya alındı.

Destek kapsamı ve amaçlar:

Program çerçevesinde coğrafi işaret tescilinden gastronomi turizmine, e-ticaret altyapılarının kurulmasından yapay zekâ destekli dijital dönüşüm çalışmalarına kadar geniş bir alan destek gördü. Amaç, yöresel üretimin hukuki ve ticari değerini güçlendirerek ürünleri yüksek katma değerli markalara dönüştürmek ve bu değerin doğrudan bölge halkının refahına yansımasını sağlamaktır.

Ajans yetkilileri, coğrafi işaret tescilini yalnızca hukuki koruma olarak değil, aynı zamanda yerel emeğin değerini koruyan ve bölgesel kalkınmayı hızlandıran stratejik bir araç olarak nitelendiriyor. KUDAKA'nın bu dönemdeki kaynak aktarımı, yerel üretimin markaleşmesi ve sürdürülebilir gelir yaratma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT İLLERİNDEKİ YEREL...

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT İLLERİNDEKİ YEREL DEĞERLERİ KORUMAK VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ KATMA DEĞERLİ MARKALARA DÖNÜŞTÜRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. AJANS, 2022-2026 (TEMMUZ) DÖNEMİNİ KAPSAYAN SÜREÇTE BÖLGEDEKİ YEREL KALKINMAYI GÜÇLENDİRMEK ADINA MİLYONLARCA LİRALIK KAYNAK AKTARDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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