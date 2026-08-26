Daniele Santarelli: takımın tutumu kazandırdı, gelişecek çok yönümüz var

maç özeti:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma boyunca takım kolektif bir mücadele gösterdi ve galibiyet sonrası teknik heyet memnuniyetini dile getirdi.

santarelli'nin değerlendirmesi:

Başantrenör Daniele Santarelli, maçın ardından oyuncuların sahadaki tavrını öne çıkararak şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir maç oldu. Oyuncuların tutumundan çok memnunum. Her top için savaştık. Oyuncular maç boyunca bu maçın ne kadar önemli olduğunu bilerek oynadılar."

Santarelli, ilk molada takımın performansını vurguladığını ve genel görüntüden memnun olduğunu belirtti: "İlk molada onların ne kadar iyi oynadığını söyledim. Maçın geneli güzeldi ancak tabii ki gelişeceğimiz yanlar var. Ama genel olarak memnun kaldığım bir maç oldu."

önceki karşılaşma ve çıkarımlar:

Teknik direktör, Ankara'da Milletler Ligi'nde oynanan maçı anımsatarak o karşılaşmanın üstünden uzun zaman geçtiğini söyledi: "VNL’deki maçın üstünden bir ömür geçmiş gibi geliyor. Maçı hatırlıyorum, üzerine çok çalışıyoruz. Özellikle bir seti file temasıyla kaybettiğimizi hatırlıyorum. Ama önemli olan şu an."

Santarelli, hem önceki mücadelelerden çıkarılan derslere hem de bugünkü atmosferin farklılığına dikkat çekti; teknik ekibin ve oyuncuların tespit edilen gelişim alanları üzerinde çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Almanya'ya karşı alınan galibiyet sonrası, "Oyuncular maç boyunca bu maçın ne kadar önemli olduğunu bilerek oynadılar. Maçın geneli güzeldi ancak tabii ki gelişeceğimiz yanlar var. Ama genel olarak memnun kaldığım bir maç oldu" dedi.