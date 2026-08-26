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Fenerbahçe, Lyon'da devreye iki golle önde girdi

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, Lyon deplasmanında ilk yarıyı Vedat Muriqi ve Archie Brown'un golleriyle 2-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe, Lyon'da devreye iki golle önde girdi

maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Lyon karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Sarı-lacivertlilerde goller Vedat Muriqi (24') ve Archie Brown (28') imzasını taşıdı.

ilk yarının öne çıkan anları:

8. dakikada Malick Fofana'nın ceza yayı civarından çektiği sert şutta kaleci Ederson topu köşeden kornere çeldi. 19. dakikada Oğuz'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Archie Brown'un şutunu kaleci Greif güçlükle kornere gönderdi. 20. dakikada Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe atışı direkten döndü.

24. dakikada sol kanattan gelen ortada Vedat Muriqi'nin kafa vuruşundan dönen topu Vedat tamamlayarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 28. dakikada Mason Greenwood'un sağ kanattan ortasında arka direkte Archie Brown'un kafa vuruşu yerden sekti ve ağlarla buluştu. 41. dakikada Tyler Morton'un ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ederson gole izin vermedi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Groupama. Hakem triosu: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni.

Lyon'un ilk 11'i: Greif, Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner Vinicius, Tyler Morton, Tanner Tesmann, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Lois Openda. Yedekler: Remy Descamps, Nicolas Tagliafico, Zachary Athekame, Mohamed Ouedraogo, Mads Bidstrup, Pavel Sulc, Felix Bacher, Clinton Mata, Mathys de Carvalho, Noah Teye Nartey, Kal Boudache, Remi Stephane Himbert. Teknik direktör: Paulo Fonseca.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anderson Talisca, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Vedat Muriqi. Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku. Teknik direktör: İsmail Kartal. Sarı kart: Milan Skriniar (Fenerbahçe).

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA FRANSIZ EKİBİ LYON İLE...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA FRANSIZ EKİBİ LYON İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SARI-LACİVERTLİ EKİBİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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