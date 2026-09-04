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Hassa'da Söğüt Mahallesi'ndeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'nde çıkan orman yangını, OGM ve HBB itfaiyesinin hava ve kara müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hassa'da Söğüt Mahallesi'ndeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Hassa'da ormanlık alan yangını kontrol altına alındı:

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Söğüt Mahallesi civarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden durduruldu.

Müdahaleyi Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri havadan ve karadan koordineli şekilde yürüttü ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahale ayrıntıları:

Ekipler yangına hem hava araçları hem de kara ekipleriyle müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Olayın söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Oluşan zarar ve sonrası çalışmaları:

Yangın sonucu bölgedeki ormanlık alanda zarar meydana geldi. Yetkililer soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

HASSA SÖĞÜT MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ORMANLIK ALAN YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

HASSA SÖĞÜT MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ORMANLIK ALAN YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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