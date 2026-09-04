Eskişehirspor sezona pazar akşamı Alanya 1221 FSK sınavıyla başlayacak

Eskişehirspor, yeni sezonda ilk rakibi olacak Alanya 1221 FSK ile oynanacak açılış maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp, lig başlangıcına yönelik programını maç saatine göre şekillendiriyor.

maç takvimi ve tarihler:

TFF 3. Lig, üç gruptan oluşacak şekilde düzenleniyor ve sezon 6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Sezonun ilk yarısı ise 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Eskişehirspor, sezonun ilk gününde sahaya çıkacak.

maçın yeri ve saati:

Sezonun açılış karşılaşması bu pazar günü saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Eskişehirspor için lig maratonunun ilk sınavı olacak ve hazırlıklar bu randevuya odaklanmış durumda.

ESKİŞEHİRSPOR, YENİ SEZONDA İLK RAKİBİ OLACAK ALANYA 1221 FSK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRÜYOR.