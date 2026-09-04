Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü genç yaşta hayatını kaybetti

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyü yakınlarında bir motosikletin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti. Olay, İcikli köyü yolunda seyir halinde olan Alperen Akkuzu idaresindeki 03 AHK 881 plakalı motosikletin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye nakledildi.

Müdahale ve soruşturma:

Ambulansla götürülen Alperen Akkuzu (19), Şuhut Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kazanın kesin sebebinin yürütülecek adli ve idari soruşturma sonucunda netleşeceği belirtildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik delil ve tanık ifadelerinin toplandığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR'DA MOTOSİKLETİN KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİĞİ KAZADA 19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.