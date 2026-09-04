Yurtlar sezona hazırlanıyor: gençlere modern ve güvenli yaşam alanı hedefleniyor

yurtlarda hazırlık çalışmaları:

Eskişehir'de yeni dönem öncesi öğrenci yurtlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yurtlardaki eksikliklerin sezon başlamadan giderilmesi amaçlanıyor.

hedef: konfor, temizlik ve güvenlik:

Müdürlük yetkilileri çalışmaların önceliğinin gençlerin daha modern, temiz ve güvenli ortamlarda kalabilmesi olduğunu vurguluyor. Ortak kullanım alanlarından bireysel odalara kadar yapılan müdahalelerde konfor ve hijyen kriterlerine öncelik veriliyor; eksiklikler titizlikle tespit edilip gideriliyor.

uygulanan çalışmalar:

Yurtlarda gerçekleştirilen faaliyetler arasında bakım, onarım ve yenileme yer alıyor. İlgili ekipler, tespit edilen sorunlara hızlı müdahale ederek fiziki düzenlemeler ve küçük ölçekli yenilemeleri tamamlıyor. Müdürlük yetkilileri, "Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissedeceği yaşam alanları oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" denildi. Bu hazırlıklarla öğrencilerin yeni döneme daha konforlu ve güvenli koşullarda başlaması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR'DE YENİ SEZON ÖNCESİ ÖĞRENCİ YURTLARINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.