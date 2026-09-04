Didim'de kadınlar dikişten tasarıma üretime hazırlanıyor

kursun içeriği ve hedefleri:

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Uygulamalı Moda Tasarım ve Temel Dikiş Kursu, kadınların el emeğini bilgi ve beceriyle birleştirerek üretime dönüştürmelerini hedefliyor. Kurs kapsamında dikişin temel tekniklerinden kesim, dikim ve temel moda tasarımı uygulamalarına kadar uygulamalı eğitimler verilecek; katılımcıların kendi yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sağlanacak.

Programın amacı, temel el becerilerini mesleki yeterliliğe dönüştürerek kadınların istihdam ve üretim alanındaki rolünü güçlendirmek. Kursun uygulamalı yapısı, teorik bilginin yanı sıra atölye deneyimiyle katılımcıların özgüven ve pratik yeteneklerini artırmayı amaçlıyor.

kayıt bilgileri ve katılım şartları:

Yeni dönem kayıtları 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Didim Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak. Kursa 18-55 yaş arasındaki kadınlar başvurabilecek ve kontenjanların sınırlı olduğu belirtildi. Başvuruların yoğun olması halinde öncelik ve seçim süreçleri belediye tarafından belirlenecek.

Katılımcılara uygulamalı eğitimlerin yanı sıra temel tasarım prensipleri, malzeme tanıma ve ürünü pazara hazırlama konusunda yönlendirmeler de sunulacak. Bu sayede kursiyerler hem el becerilerini geliştirip hem de üretim sürecinin ticari aşamalarına dair farkındalık kazanacaklar.

belediyenin kadın odaklı çalışmaları:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadınların üretim hayatında daha güçlü bir yer edinmelerinin önemine dikkat çekerek, dedi: "Kadın emeğinin değer gördüğü, kadınlarımızın üreterek güçlendiği bir Didim için çalışıyoruz". Belediye, kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve kendi emekleriyle yeni fırsatlar yaratmalarına katkı sağlayan projelere öncelik veriyor.

Belediyenin bu tür kursları, bireysel becerilerin toplumsal ve ekonomik değere dönüştürülmesine hizmet ediyor; katılımcılar hem ev ekonomisine katkı sağlayabilecek küçük üretimler gerçekleştirebilecek hem de yerel pazarlarda veya dijital kanallarda ürünlerini değerlendirme imkânı bulabilecek.

Kurs ve kayıtla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Didim Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilir. Kontenjanların sınırlı olduğu hatırlatılarak, ilgilenenlerin başvurularını belirtilen tarihler içinde tamamlamaları öneriliyor.

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN KADINLARIN ÜRETİMİNE DESTEK