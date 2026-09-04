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Kına gecesinde ateş açan iki şüpheli jandarmaya teslim oldu

Adana Ceyhan'da düzenlenen kına merasiminde havaya tabanca ile ateş açan iki kişi jandarma tarafından yakalandı; olayda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kına gecesinde ateş açan iki şüpheli jandarmaya teslim oldu

Olayın gelişimi:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, jandarma ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında bir evde düzenlenen kına merasiminde silahla ateş edildiğini tespit etti. Olayın bildirimi üzerine bölgeye yönelen ekipler, müdahale için hazırlık yaptı.

Müdahale ve yakalama:

Ekiplerin anında müdahalesiyle havaya ateş açtığı belirlenen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ve şüphelilerle yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve delil kaydı yapıldı.

Adli süreç:

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sürecinin devam ettiği, soruşturmanın ve yasal işlemlerin jandarma ile adli makamlar tarafından yürütüldüğü bildirildi.

ADANA&#039;NIN CEYHAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KINA MERASİMİNDE HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI TESPİT EDİLEN...

ADANA'NIN CEYHAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KINA MERASİMİNDE HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 1 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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