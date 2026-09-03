Darende'den helikopterle sevk edilen 8 yaşındaki çocuk Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altında

olayın gelişimi:

Malatya'nın Darende ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran 8 yaşındaki Z.M., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda apandisit tanısı aldı.

hastanın sevki ve tedavisi:

Çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için sağlık ekipleri tarafından hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Sevk işleminin ardından çocuğun tedavisi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde devam ediyor ve hastane yetkilileri gerekli müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.

DARENDE’DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN AMBULANS HELİKOPTER HAVALANDI