Datça’da Knidos kazı ekibinin restoratörü evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, Knidos Antik Kenti kazı ekibinde restoratör olarak görev yapan Murat Karatağ, sabah işine gelmemesi üzerine arkadaşları tarafından evinde kontrol edildiğinde ölü bulundu.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Karatağ sabah mesaiye gelmeyince durumu merak eden ekip arkadaşları adresine gitti. Yapılan kontrolde Karatağ'ın odasında hareketsiz halde olduğu tespit edildi ve durum hemen yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Karatağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından cenaze, işlemler için Datça Belediyesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve otopsi:

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağını, olayla ilgili olarak ise soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Karatağ'ın Knidos Ören Yeri'ndeki restorasyon görevine ilişkin iletişim ve çalışmalar yetkililerce not edildi.

Olayla ilgili resmi makamların yürüttüğü soruşturma sürdükçe, yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda yeni bilgiler paylaşılacak.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE KNİDOS ANTİK KENTİ KAZI EKİBİNDE RESTORATÖR OLARAK GÖREV YAPAN MURAT KARATAĞ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.