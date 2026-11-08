Datçalı yüzücü Murat Şenal 10 km'de genel ve yaş kategorisinde kürsüye çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen LİKYA'RI Maratonu'nda Datça Open Water Swimming ekibi ve Art Of Run adına yarışan Murat Şenal, 10 kilometrelik parkuru öne çıkan bir performansla tamamladı.
yarışta elde edilen sonuçlar:
Şenal, 10 kilometrelik parkuru 39 dakika 35 saniye'de bitirerek genel klasmanda 7'nci sıraya yerleşti. Aynı zamanda 50-54 yaş erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak
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