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Datçalı yüzücü Murat Şenal 10 km'de genel ve yaş kategorisinde kürsüye çıktı

Datça Open Water yüzücüsü Murat Şenal, Fethiye'deki LİKYA'RI Maratonu 10 km'yi 39:35'te tamamlayıp genel klasmanda 7'nci, 50-54 yaşta birinci oldu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Datçalı yüzücü Murat Şenal 10 km'de genel ve yaş kategorisinde kürsüye çıktı

Datçalı yüzücü Murat Şenal 10 km'de genel ve yaş kategorisinde kürsüye çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen LİKYA'RI Maratonu'nda Datça Open Water Swimming ekibi ve Art Of Run adına yarışan Murat Şenal, 10 kilometrelik parkuru öne çıkan bir performansla tamamladı.

yarışta elde edilen sonuçlar:

Şenal, 10 kilometrelik parkuru 39 dakika 35 saniye'de bitirerek genel klasmanda 7'nci sıraya yerleşti. Aynı zamanda 50-54 yaş erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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