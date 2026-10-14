Dolar 49,3920 +0,05%
Euro 55,3197 +0,11%
Bist 12.217,20 -0,27%
Altın Gram 6.609,21 -0,37%
EUR/USD 1,1194 -0,08%
Brent Petrol 106,35 +0,62%
--°

Dayanışmayla kışa hazırlık: Batmanlı kadınların imece geleneği

Batman'daki 19 Mayıs ÇATOM'da kursiyer kadınlar imeceyle turşu ve reçel hazırlayarak hem ev ekonomisine katkı sağladı hem de sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dayanışmayla kışa hazırlık: Batmanlı kadınların imece geleneği

Dayanışmayla kışa hazırlık: Batmanlı kadınların imece geleneği

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 19 Mayıs Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kursiyerleri, kışlık hazırlıklarını imece usulüyle gerçekleştirdi. Merkezde bir araya gelen kadınlar, bir yandan dayanışma ruhunu yaşatırken bir yandan da üretime katılımı artırmayı hedefledi.

yerel üretim ve geleneksel yöntemler:

Kursiyer kadınlar taze sebze ve meyveleri işleyerek turşu kurdu ve reçel hazırladı. Etkinlik sırasında geleneksel kışlık hazırlık yöntemleri paylaşıldı, üretim süreçleri ortaklaşa yürütüldü ve bilgi aktarımı sağlandı.

sosyal ve ekonomik etkiler:

Dayanışma içinde yürütülen çalışmalar, kadınlara birlikte üretmenin verdiği mutluluğu yaşatırken ev ekonomisine de somut katkı sundu. Etkinliklerin kadınlar arasındaki sosyal bağları güçlendirdiği vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını destekleyen benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

KADINLAR KIŞLIK HAZIRLIKLARINI DAYANIŞMAYLA YAPTI

KADINLAR KIŞLIK HAZIRLIKLARINI DAYANIŞMAYLA YAPTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van’da 55 yıllık ayakkabı ustası 'satılıktır' etiketiyle yardımı kolaylaştırıyor
images

Sason kütüphanesinde kapıda tatlı ikramı öğrencileri cezbediyor
images

Ordu şehir hastanesinin otopark kapasitesi 4 bine çıkarılıyor
images

Ömrünü öğrencilerine adayan öğretmen Serkan Budak son yolculuğuna uğurlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van’da 55 yıllık ayakkabı ustası 'satılıktır' etiketiyle yardımı kolaylaştırıyor

Adapazarı'nda kafe önünde son anda kurtuluş: kontrolden çıkan araç açık alana girdi

Sason kütüphanesinde kapıda tatlı ikramı öğrencileri cezbediyor

Gazipaşa'dan Gürcistan'a taze avokado köprüsü

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın