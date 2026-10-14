Ordu şehir hastanesinin otopark kapasitesi 4 bine çıkarılıyor

Ordu şehir hastanesi otoparkı iki katına çıkarılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hasta kabulüne başlayan Ordu Şehir Hastanesi'nde yaşanabilecek park sorunlarını önlemek amacıyla otopark kapasitesini genişletme çalışması yürütüyor. Proje ile mevcut otopark kapasitesinin 2 bin araçtan 4 bine çıkarılması hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Başkan Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde sürdürülen işler kapsamında alanda kazı ve dolgu, alt temel, menfez, yağmur suyu hatları ve perde duvar çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım ve altyapı düzenlemelerine belediye ekipleri destek sağlıyor.

Hasta ve yakınları için beklenen etkiler:

Çalışmalar tamamlandığında hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının park ihtiyacının daha rahat karşılanması amaçlanıyor. Projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor ve genişletilen otoparkın, kurumda oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltması bekleniyor.

ORDU ŞEHİR HASTANESİ