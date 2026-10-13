Dede Korkut önerisi Bayburt-Gümüşhane havalimanı ad tartışmasını kültürel bir eksene çekti

Teklifin özü ve amaçları:

Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, açılışa gün sayan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için 'Dede Korkut Havalimanı' adının önerildiğini açıkladı. Yaşaroğlu, bu önerinin her iki ili, Türkiye'yi ve Türk dünyasını kapsayan ortak bir kültürel değer üzerinden birleştirme amacı taşıdığını belirtti.

Tarihi ve coğrafi gerekçeler:

Yaşaroğlu, havalimanının bulunduğu bölgenin Akkoyunlu Beyliği dönemine uzanan bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu vurguladı. Platform başkanı, Dede Korkut anlatılarının bu coğrafyayla tarihi ve kültürel bağının bulunduğunu; ayrıca Akkoyunlu Devleti'nin kurucusu Kara Yölük Osman Bey'in babası Fahreddin Kutlu Bey'in kabrinin havalimanına yaklaşık 10 kilometre mesafede yer aldığını hatırlattı. Bu bağların, havalimanı isminin bölgenin tarihi kimliğiyle örtüşmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yerel isimler ve birlik çağrısı:

Yaşaroğlu, havalimanı için gündeme gelen diğer isimlerin de (örneğin Fahreddin Kutlu Bey, Oltan Sungurlu, Lütfü Doğan, Ülkü Gökalp Güney ve proje için emek veren Naci Ağbal) kıymetli olduğunu ifade etti. Ancak Dede Korkut isminin her iki ili ortak bir çatı altında buluşturma potansiyeline sahip olduğunu savundu ve iki il arasındaki bölünme yaratacak tartışmalardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Bu çerçevede Yaşaroğlu, Bayburt ve Gümüşhane'deki siyasi temsilcilere ve bürokratlara ortak bir isim etrafında birleşme çağrısı yaptı. Ayrıca, önerinin Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki kültürel iş birliğine katkı sunabileceğini belirterek her iki ilde yapılacak bir anket sonucu 'Dede Korkut' isminin öne çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Yaşaroğlu, daha önce benzer bir öneriyi gündeme getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'ya teşekkür ettiğini iletti. Önerilerini gerekçeleriyle beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ileteceğini bildirdi.

Havalimanı adının belirlenmesi süreci ilerlerken, önerinin hem yerel hem de ulusal düzeyde nasıl karşılanacağı ve olası bir ankete katılım oranlarının sonucu belirleyeceği öne çıkan konular arasında yer alıyor.

BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI İSİM TARTIŞMASINA ‘DEDE KORKUT’ ÖNERİSİ