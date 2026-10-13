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Afyonkarahisar'da gasilhane gölgelik alanı araçlarla doldu, yaşlılar güneş altında kaldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde, gasilhane yanındaki üstü kapalı gölgelik iki araç yüzünden kullanılamadı; yaşlılar güneş altında kaldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Emre Koç

Afyonkarahisar'da gasilhane gölgelik alanı araçlarla doldu, yaşlılar güneş altında kaldı

Olayın geçtiği yer:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, gasilhane yanındaki üstü kapalı gölgelik, cenaze nakil aracının kolay erişimi ve olumsuz hava şartlarında vatandaşların sığınması amacıyla tasarlanmıştı. Ancak bölgedeki düzenlemeye rağmen alanın kullanım biçimi bugün yaşanan mağduriyeti engelleyemedi.

Gölgelik alanın işgali ve sonuçları:

Gölgelik alanın içine çekilen iki sivil araç nedeniyle cenazeye katılan cemaat bölgeye giriş yapamadı. Sıcak havanın etkili olduğu saatlerde düzenlenen merasimde, gölgelikten faydalanamayan özellikle yaşlı vatandaşlar zor anlar yaşadı; güneşten korunamayan vatandaşların duvar diplerine ve yol kıyılarına oturarak bekledikleri gözlendi.

Yerel tepkiler:

Olayı gören çevre sakinleri tepkilerini dile getirdi ve yaşanan aksaklığın mağduriyete yol açtığını belirtti. Bölgedeki araç park düzeninin ve ortak kullanım alanlarının korunmasının önemine işaret eden gözlemler, benzer durumların tekrarının önlenmesi gerekliliğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN GASİLHANE YANINDAKİ ÜSTÜ KAPALI ALANA DUYARSIZ SÜRÜCÜLER TARAFINDAN PARK EDİLEN...

AFYONKARAHİSAR’IN GASİLHANE YANINDAKİ ÜSTÜ KAPALI ALANA DUYARSIZ SÜRÜCÜLER TARAFINDAN PARK EDİLEN ARAÇLAR, CENAZEYE KATILAN VATANDAŞLARI MAĞDUR ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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