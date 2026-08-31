Demirci'de kooperatiflere 3 tonluk yangın tankerleri teslim edildi

teslim töreni ve amaç:

Manisa’nın Demirci ilçesinde, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Orman Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen yangın söndürme tankerleri Bardakçı, Hoşçalar ve İrişler kooperatiflerine teslim edildi. Teslimatın temel amacı, kırsal ve ormanlık alanlarda erken müdahale kapasitesini güçlendirerek alevlerin büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

tankerlerin teknik özellikleri:

Kooperatiflere verilen araçların her biri 3 ton su kapasitesine sahip olarak donatıldı. Tankerler ayrıca motopomp sistemi ile birlikte çalışıyor ve 200 metre uzunluğunda hortumla donatıldı. Bu donanım, ulaşılması güç noktalarda hızlı su iletimi ve kısa sürede müdahale olanağı vererek, küçük çaplı yangınların yayılmasını engellemeyi hedefliyor.

yerel işbirliği ve beklenen etkiler:

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü teslimata ilişkin açıklamasında kooperatiflerin ve vatandaşların desteğinin önemine vurgu yaptı. Kurumun ifadeleri arasında yer alan "Yeşil Vatan’ın korunmasında kullanılacak tankerlerin kooperatiflerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" cümlesi, yerel dayanışmanın güçlendirilmesine verilen değeri yansıtıyor. Teslim edilen araçlarla bölgede müdahale süresinin kısalması ve yangınlara daha hızlı, daha etkin yanıt verilmesi hedefleniyor.

Bu adım, Demirci'de orman yangınlarına karşı yerel imkanların geliştirilmesi ve kooperatiflerin sahadaki kapasitesinin artırılması yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Tankerlerin işletilmesi ve bakımının kooperatif sorumluluğunda yürütülmesiyle, bölge güvenliğinin ve müdahale etkinliğinin uzun vadede korunması amaçlanıyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA GÜÇ KATACAK YENİ SU TANKERLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE KOOPERATİFLERE TESLİM EDİLDİ.