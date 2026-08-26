Denetimde ortaya çıktı: Adıyaman'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 86 bin liralık yaptırım

Denetimde ceza uygulaması:

Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de, Ertuğrul Gazi Okulu yakınlarında yapılan rutin trafik denetimi sırasında polis ekipleri bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Olayın detayları:

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosiklette plaka bulunmadığı ve sürücünün kask kullanmadığı belirlendi. Tespit edilen bu ihlaller kapsamında ekipler tarafından sürücüye toplam 86 bin TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerin sürdürülmesi:

Yetkililer, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini ve kurallara uyumun sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu bildirdi.

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE, EHLİYETSİZ, PLAKASIZ VE KASK KULLANMADAN MOTOSİKLET SÜREN SÜRÜCÜYE TOPLAM 86 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.